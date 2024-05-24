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12:58, 24 мая 2024Мир

В ФРГ заявили о планах поставить Украине три системы HIMARS

Кабмин ФРГ запланировал отправку трех систем HIMARS Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Кабмин ФРГ запланировал отправку трех реактивных систем залпового огня HIMARS Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующая информация опубликована на сайте правительства.

В частности, данные системы возглавляют список в разделе «артиллерия» среди поставленных или планируемых к отправке Киеву вооружений. В перечне также приведены 36 колесных гаубиц RCH 155, 14 колесных гаубиц Zuzana 2, а также ряд других установок.

Кроме того, Германия совместно с Данией нарастила число танков Leopard 1 A5, направленных на Украину. Теперь их число составит 40 единиц техники.

9 мая глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил в ходе визита в США, что немецкая сторона поставит Украине три реактивные системы HIMARS.

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      Максим Габриелян
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