В ФРГ заявили о планах поставить Украине три системы HIMARS

Кабмин ФРГ запланировал отправку трех систем HIMARS Украине

Кабмин ФРГ запланировал отправку трех реактивных систем залпового огня HIMARS Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующая информация опубликована на сайте правительства.

В частности, данные системы возглавляют список в разделе «артиллерия» среди поставленных или планируемых к отправке Киеву вооружений. В перечне также приведены 36 колесных гаубиц RCH 155, 14 колесных гаубиц Zuzana 2, а также ряд других установок.

Кроме того, Германия совместно с Данией нарастила число танков Leopard 1 A5, направленных на Украину. Теперь их число составит 40 единиц техники.

9 мая глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил в ходе визита в США, что немецкая сторона поставит Украине три реактивные системы HIMARS.