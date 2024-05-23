В Европе заявили о провале инициативы Германии по системам ПВО для Украины

Politico: инициатива Германии по поставкам Украине систем ПВО провалилась

Инициатива Германии по поставкам Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) совместно с другими странами провалилась. Об этом сообщает европейская газета Politico со ссылкой на источники.

По данным двух собеседников издания, немецкие чиновники провели последний месяц, обсуждая свою инициативу «немедленных действий по противовоздушной обороне», однако страны-партнеры не захотели отправлять батареи систем ПВО на Украину.

«Нет европейского лидерства и нет единства между основными действующими лицами. Ощущение безотлагательности не усилилось, теперь появилось больше чувства облегчения, когда американцы снова поставляют технику», — заявил бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии и сотрудник аналитического центра CEPA Нико Ланге.

При этом немецкое Минобороны заявило, что Бельгия, Дания, Норвегия, Канада и Нидерланды взяли на себя обязательства по финансированию инициативы, а Франция, Испания, Румыния, Литва, Бельгия, США и Великобритания пообещали предоставить материалы и ракеты.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус оценил нынешнее положение Вооруженных сил Украины. По его словам, ситуацию можно назвать серьезной, но не драматичной.