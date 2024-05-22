Глава Минобороны Германии оценил положение дел ВСУ

Писториус: положение ВСУ серьезное, но не драматичное

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно назвать серьезным, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Его слова приводит РИА Новости.

«Положение серьезное, но не драматичное. Но мы должны со всей серьезность сделать все, чтобы оно не стало драматичным», — поведал Писториус.

Несколько дней назад сообщалось, что Германия намерена выделить на военную помощь Украине дополнительные четыре миллиарда евро. Инициатором выделения дополнительных средств выступил Писториус, который обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером.