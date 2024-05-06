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22:00, 6 мая 2024Мир

Глава Минобороны Германии рассказал о планах России атаковать территорию НАТО

Глава Минобороны ФРГ Писториус: Россия может атаковать страны НАТО через 5-8 лет
СюжетРоссия и НАТО:
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Глава Минобороны Германии Борис Писториус в очередной раз напомнил о том, что у России якобы имеются планы атаковать страны НАТО в ближайшие годы. Его слова приводит агентство Kyodo.

«Наши военные эксперты говорят нам, что Россия теоретически сможет атаковать территорию НАТО через пять-восемь лет. Независимо от того, пойдет ли Москва на такой риск или нет, мы должны быть готовы ко всему», — заявил министр.

По его словам, Берлин должен быть готов к сдерживанию Москвы.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксонии Михаэль Кречмер подчеркнул, что западные страны должны стремиться к дипломатическому разрешению конфликта на Украине, поскольку военным путем не удалость достичь никаких успехов.

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      Марина Совина
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