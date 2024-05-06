Erste: премьер Саксонии Кречмер призвал решить конфликт на Украине дипломатией

Западные страны должны стремиться к дипломатическому разрешению конфликта на Украине, поскольку военным путем не удалость достичь никаких успехов. С таким призывом в интервью каналу Das Erste выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксонии Михаэль Кречмер.

«Спустя два года после начала конфликт в большей части дискуссий все еще пытаются предложить средства, которые не работали в течение двух лет. Они и сейчас не будут работать. Нужно подойти к этому по-другому. Это возможно только с помощью дипломатии», — сказал чиновник.

В марте депутаты бундестага Германии от фракции BSW («Союз Сары Вагенкнехт») выступили за начало мирных переговоров между Россией и Украиной.