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06:00, 16 марта 2024Мир

В Германии выступили за начало мирных переговоров России и Украины

В бундестаге ФРГ выступили за начало мирных переговоров России и Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Депутаты бундестага Германии от фракции BSW («Союз Сары Вагенкнехт») выступили за начало мирных переговоров между Россией и Украиной, а также против поставок немецких дальнобойных ракет Taurus Киеву. Об этом говорится в заявлении партии, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

В своем письме они поддержали призыв Папы Римского Франциска, который 9 марта высказался в поддержку мирной инициативы по Украине. «Украинское правительство под руководством президента Владимира Зеленского отвергло (...) призыв Папы Франциска к урегулированию путем переговоров и с конца сентября 2022 года поддерживает в силе указ, запрещающий переговоры с Россией», — напомнили они.

Говоря о поставке Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus, депутаты напомнили, что Берлин является крупнейшим европейским поставщиком оружия на Украину.

«Поставка крылатых ракет Taurus (...) имеет огромный потенциал для эскалации и, если Германия продолжит участвовать в войне, увеличит риск непосредственной конфронтации между НАТО и Россией и уменьшит шансы на дипломатическое урегулирование путем переговоров», — подчеркивается в тексте.

Поставка немецких крылатых ракет Taurus также не изменит в пользу Украины позиционную войну. (...) Поставка Taurus также несовместима с исторической ответственностью Германии на фоне гибели 27 миллионов советских граждан во Второй мировой войне

депутаты бундестага от партии BSW

В связи с этим парламентарии фракции BSW выступают с призывом выступить за мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Бундестаг Германии призывает федеральное правительство: активно поддерживать дипломатические инициативы по прекращению войны между Россией и Украиной; (...) призвать Россию и Украину начать переговоры о немедленном прекращении огня и поставить дальнейшую поддержку Украины в зависимость от готовности правительства Зеленского к переговорам и отмены указа, запрещающего переговоры с Россией; навсегда исключить поставку крылатых ракет Taurus на Украину», — утверждается в отправленном на рассмотрение обращении.

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Ранее депутат нижней палаты парламента Германии (бундестага) Сара Вагенкнехт, глава фракции BSW, предупредила, что сторонники отправки крылатых ракет Taurus Украине рискуют жизнями миллионов немцев. Она добавила, что украинские войска в настоящее время настолько слабы, что «даже Taurus ничего не изменит», и предупредила, что поставки этого вида ракет лишь сделают Германию участником конфликта.

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      Кирилл Садовский
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