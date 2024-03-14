Отправку ракет Taurus Украине связали с прямым риском для жизней немцев

Депутат Вагенкнехт: сторонники отправки Taurus Украине рискуют жизнями немцев

Сторонники отправки крылатых ракет Taurus Украине рискуют жизнями миллионов немцев. Об этом заявила депутат нижней палаты парламента Германии (бундестага) Сара Вагенкнехт в ходе выступления на заседании, транслировавшегося на сайте бундестага.

«То, что вы необдуманно ставите на кон, это безопасность и, в худшем случае, жизни миллионов жителей Германии, и именно поэтому я призываю вас наконец-то одуматься, пока не стало слишком поздно», — заявила Вагенкнехт.

Депутат также выразила недовольство тем, что призвавший к мирным переговорам Папа Римский Франциск обвиняется в пророссийской риторике, а также обвинила своих коллег в призывах к ударам по территории России.

Вагенхнехт добавила, что украинские войска в настоящее время настолько слабы, что «даже Taurus ничего не изменит», и предупредила, что поставки этого вида ракет лишь сделают Германию участником конфликта.

В ходе этого заседания бундестаг вновь отверг проект резолюции с требованием к правительству Германии предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.