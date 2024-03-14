Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:56, 14 марта 2024Мир

Отправку ракет Taurus Украине связали с прямым риском для жизней немцев

Депутат Вагенкнехт: сторонники отправки Taurus Украине рискуют жизнями немцев

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Сторонники отправки крылатых ракет Taurus Украине рискуют жизнями миллионов немцев. Об этом заявила депутат нижней палаты парламента Германии (бундестага) Сара Вагенкнехт в ходе выступления на заседании, транслировавшегося на сайте бундестага.

«То, что вы необдуманно ставите на кон, это безопасность и, в худшем случае, жизни миллионов жителей Германии, и именно поэтому я призываю вас наконец-то одуматься, пока не стало слишком поздно», — заявила Вагенкнехт.

Депутат также выразила недовольство тем, что призвавший к мирным переговорам Папа Римский Франциск обвиняется в пророссийской риторике, а также обвинила своих коллег в призывах к ударам по территории России.

Вагенхнехт добавила, что украинские войска в настоящее время настолько слабы, что «даже Taurus ничего не изменит», и предупредила, что поставки этого вида ракет лишь сделают Германию участником конфликта.

В ходе этого заседания бундестаг вновь отверг проект резолюции с требованием к правительству Германии предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Диверсанты с Украины несколько дней пытаются прорвать границу России. Что известно о боях и потерях?

      В деле о видео группового секса с 11-летней россиянкой появились новые фигуранты

      Певица Слава пожаловалась на провалы в памяти

      Назван производитель поездов для магистрали Москва-Петербург

      Иностранный модельер назвала Наталью Водянову музой

      В Орловской области сбили очередной беспилотник

      Дэвид Бекхэм показал свой курятник

      Мужчина столкнул знакомую под поезд в московском метро и попал на видео

      Россиянам стало дороже отдыхать за границей

      Объяснена быстрая скорость гепардов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше