Бундестаг вновь отверг проект резолюции с требованием поставить Taurus Украине

Парламент ФРГ проголосовал против резолюции с требованием поставить Taurus Киеву

Нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) вновь отвергла проект резолюции с требованием к правительству ФРГ поставить на Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проект данной резолюции второй раз выдвинул блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Как уточнил председатель бундестага, против принятия проекта проголосовали 495 депутатов, за — 190, а то время как 5 решили воздержаться.

Трансляция голосования проводилась на сайте немецкого парламента. Всего в нем приняли участие 690 депутатов.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что поставка немецких крылатых ракет Taurus является шагом к эскалации конфликта. По его словам, этот шаг способен только продлить противостояние на Украине.