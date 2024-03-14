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14:08, 14 марта 2024Мир

В бундестаге назвали поставку Taurus Украине шагом к продлению конфликта

Сопредседатель АдГ Хрупалла: поставка Taurus Украине лишь продлит конфликт

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Вероятная поставка немецких крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ) является шагом к эскалации, способным лишь продлить военный конфликт, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла. Его цитирует ТАСС.

«Поставка Taurus означала бы продление войны», — сказал депутат бундестага, добавив, что отправка такого класса вооружений украинцам «угрожает Германии».

«Пока нас не воспринимают как сторону войны. Мы просим канцлера по этому пункту последовательно продолжать нынешнюю линию. Не позволяйте разжигателям войны себя шантажировать», — резюмировал парламентарий.

Ранее стало известно, что немецкие министры захотели надавить на канцлера ФРГ Олафа Шольца, отказывающегося от поставок ракет Taurus Украине.

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      Виктория Кондратьева
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