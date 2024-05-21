В Германии захотели увеличить военную помощь Украине

Reuters: Германия планирует выделить Украине более четырех миллиардов долларов

Германия планирует выделить еще более четырех миллиардов долларов на военную помощь Украине в этом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Если мы хотим сделать больше для Украины, нам нужно выделять больше средств», — заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Издание также сообщает, что глава ведомства запросил дополнительное финансирование у министра финансов Кристиан Линднер. Он выразил свою поддержку инициативе, ожидая ее окончательного одобрения парламентом в июне.

8 мая официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о работе над новыми пакетами военной помощи Украине.

