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22:48, 24 мая 2024Мир

Литва решила «защититься» от России с помощью дронов

Литва предложила создать «стену из дронов» на границе c Россией и Белоруссией

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти Литвы вместе с другими странами, которые граничат с Россией, планируют возвести «стену из беспилотников», чтобы защитить свои границы, сообщила министр внутренних дел страны Агне Билотайте. Об этом сообщает Sputnik Литва.

После встречи в Риге с коллегами из Латвии и Эстонии, а также Финляндии, Норвегии и Польши она отметила, что Россия и Белоруссия якобы постоянно пытаются «дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок» стран региона.

«Прежде всего, мы должны подумать об эвакуации населения в региональном масштабе, а также о защите внешней границы ЕС с помощью дронов», — призвала к решениям глава ведомства.

Ранее стало известно, что правительство Литвы расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссий, в том числе касающиеся защиты инвестиций, а также о торгово-экономических отношений.

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      Марина Совина
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