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14:27, 22 мая 2024Экономика

Литва расторгнет соглашения с Россией

BNS: Литва расторгнет соглашения с РФ, касающиеся торговли и защиты инвестиций

Фото: Yves Herman / Reuters

Правительство Литвы расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссий, в том числе касающиеся защиты инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BNS.

Решение о денонсации четырех из них примут уже в среду, другие предложения продолжают обсуждаться, пишут СМИ. Помимо прочего, речь идет об идее Минфина страны прекратить действие соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых правонарушениях.

«Должно быть политическое понимание того, что мы не рассчитываем на сотрудничество с Россией, потому что его уже давно нет», — приводят журналисты слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Соглашения об избежании двойного налогообложения заключают, чтобы дважды не взимать одни и те же сборы в стране-резиденте и государстве, где находится источник доходов. Ранее российское дипведомство сообщило, что такие договоры правительства РФ с кабминами Латвии и Дании перестали действовать с 1 января 2024 года.

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      Дмитрий Воронин
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