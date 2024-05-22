Литва расторгнет соглашения с Россией

BNS: Литва расторгнет соглашения с РФ, касающиеся торговли и защиты инвестиций

Правительство Литвы расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссий, в том числе касающиеся защиты инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BNS.

Решение о денонсации четырех из них примут уже в среду, другие предложения продолжают обсуждаться, пишут СМИ. Помимо прочего, речь идет об идее Минфина страны прекратить действие соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых правонарушениях.

«Должно быть политическое понимание того, что мы не рассчитываем на сотрудничество с Россией, потому что его уже давно нет», — приводят журналисты слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Соглашения об избежании двойного налогообложения заключают, чтобы дважды не взимать одни и те же сборы в стране-резиденте и государстве, где находится источник доходов. Ранее российское дипведомство сообщило, что такие договоры правительства РФ с кабминами Латвии и Дании перестали действовать с 1 января 2024 года.