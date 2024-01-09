Договоры России об избежании двойного налогообложения перестали действовать

Договоры РФ об избежании двойного налогообложения с Латвией и Данией прекращены

Договоры российского правительства с кабминами Латвии и Дании об избежании двойного налогообложения перестали действовать с 1 января 2024 года, следует из сообщений МИД РФ, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Соглашение с латвийскими властями об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал было заключено в декабре 2010 года, а конвенцию с Данией, касающаяся налогов на доходы и имущество утвердили в феврале 1996-го. Оба документа были подписаны в Москве.

Соглашения об избежании двойного налогообложения заключают, чтобы дважды не взимать одни и те же сборы в стране-резиденте и стране, где находится источник доходов. О предложении приостановить действие таких договоров с недружественными странами, выдвинутом Минфином и МИД России стало известно в марте 2023 года. Как объяснил тогда первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, Россия из-за действия соглашений ежегодно теряет до пяти триллионов рублей.

Указ о приостановке президент России Владимир Путин подписал в августе того же года, а в декабре Совет Федерации одобрил соответствующий законопроект, внесенный правительством по поручению главы государства.