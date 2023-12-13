В России приостановят действие налоговых соглашений с недружественными странами

Совфед одобрил приостановку некоторых норм международных договоров по налогам

Совет Федерации одобрил законопроект о приостановке действия отдельных положений международных договоров по вопросам налогообложения. Об этом сообщает ТАСС.

Указ о таких мерах президент России Владимир Путин подписал 8 августа 2023 года. После этого по поручению главы государства правительство внесло соответствующий документ на рассмотрение депутатов. Его действие коснется отношений с 38 недружественными странами. В частности, речь идет о приостановке налогообложения дивидендов, доходов от продажи имущества и доходов от авторских прав и лицензий.

В сопроводительных материалах к законопроекту отмечается, что необходимость корректировок налоговых соглашений вызвана введением санкций со стороны западных государств и давлением на экономику России.

Принятым документом сохраняются обязательства в том числе по положениям об устранении двойного налогообложения, благодаря чему доход по-прежнему облагается налогом только в одном из государств, а также об обмене информацией между налоговыми органами о налогоплательщиках, полученных доходах и уплаченных налогах.

Ранее утвержденная Госдумой приостановка будет действовать до снятия санкций либо до прекращения действия налоговых соглашений, отмечает агентство.