Путин приостановил налоговые соглашения с Западом

Путин отменил договоры о двойном налогообложении с «недружественными странами»

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке договоров об избежании двойного налогообложения между Россией и «недружественными» странами, в том числе США. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, решение об отмене соглашений приняли «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями стран. Договоры прекратят действие до устранения недружественными странами нарушений экономических и иных интересов России.

Соглашения об избежании двойного налогообложения заключают, чтобы дважды не взимать одни и те же сборы в стране резидентности и стране, где находится источник доходов. В середине марта 2023-го Минфин и МИД России предложили Путину приостановить действие подобных договоров с «недружественными» странами.

В Минфине назвали такое решение ответом на односторонние экономические санкции западных стран, в том числе на включение в черный список налоговых юрисдикций ЕС. По словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, из-за таких соглашений Россия ежегодно теряет до пяти триллионов рублей.