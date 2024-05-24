Меркурис: Зеленский напуган отсутствием оборонных укреплений ВСУ под Харьковом

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский напуган прорывом российскими военными позиций ВСУ на харьковском направлении, на котором у них не оказалось никаких укреплений. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, российским войскам удалось провести успешное наступление под Харьковом, в результате которого были уничтожены все украинские укрепления. «Речь идет о полном отсутствии фортификационных построек, минных полей, траншей. Похоже, это напугало даже Зеленского», — подчеркнул эксперт.

Меркурис считает, что украинский лидер обеспокоен ситуацией на фронте, о чем свидетельствует стягивание на данное направление огромного количества войск. Он считает, что Зеленский боится потери Украиной Харькова, понимая, что это означало бы конец его президентства.

Ранее аналитик рассказал, что часть украинских военных в Волчанске оказалась отрезана от основных сил. Меркурис отметил, что на этом направлении идут интенсивные бои, а позиции ВСУ подвергаются очень сильным обстрелам со стороны Российской армии, что не дает украинцам пополнять ряды своих людей.