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20:25, 24 мая 2024Мир

В Британии рассказал о положении ВСУ в Волчанске

Меркурис: украинские военные оказались в ловушке в Волчанске

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские военные оказались отрезаны от основных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале, сообщает РИА Новости.

«На самом деле украинские войска, которые все еще находятся на этих позициях к северу от Волчьей реки, отрезаны. Они по сути в ловушке», — рассказал эксперт.

Меркурис подчеркнул, что на этом направлении идут интенсивные бои, а позиции ВСУ подвергаются очень сильным обстрелам со стороны российской армии, что не дает украинцам пополнять ряды своих людей.

Он также предположил, что Россия благодаря своему доминированию в воздухе не только заполнит эту территорию беспилотниками, но и помешает украинским военным в значительной степени противостоять дронам.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Североатлантический альянс решил не приглашать Украину в блок на предстоящем саммите. Однако он отметил, что вместо приглашения страны НАТО намерены продемонстрировать Киеву «значительную поддержку».

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      Виктория Кондратьева
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