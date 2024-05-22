Среда обитания
Все
00:10, 22 мая 2024Среда обитания

Россияне назвали увеличивающий риск прогулов работы фактор

Rambler&Co: около 49% россиян больше склонны прогуливать работу летом

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Почти половина россиян больше склонны прогуливать работу и отлынивать от своих обязанностей летом. Фактор, увеличивающий риск прокрастинации, россияне назвали в опросе Rambler&Co, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие более 17 тысяч человек. На снижение эффективности в теплое время года пожаловались 49 процентов респондентов. Оставшиеся 51 процент заявили, что производительность не меняется.

55 процентов тех, кто чаще ленится летом, объяснили это плохой переносимостью жары, а 35 процентов желанием выйти на улицу в хорошую погоду. Еще у шести процентов летом становится больше задач, три процента ссылаются на личные причины, а один процент — на нехватку интересных задач на работе.

Большинство (65 процентов) летом считают самым эффективным временем утром и первую половину дня. Вечер предпочитают 21 процент опрошенных, период после обеда и ночь — семь процентов. При этом у 36 процентов часы эффективность не зависят от сезона.

Чтобы побороть летнюю лень, 34 процента позволяют себе отдых, 21 процент переключаются между задачами, еще 18 процентов прерываются на сон. 10 процентов респондентов пытаются поднять себе настрой мороженым и холодными напитками, восемь процентов — спортом. Семь процентов признались, что им помогает строгое планирование. Остальные респонденты прибегают к музыке и мотивационным тренингам.

Ранее психиатр Евгений Фомин предупредил, что любовь к работе под музыку может указывать на ряд расстройств.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Прыгал в окопы к обычным рядовым». Сослуживцы арестованного генерала Попова не верят в обвинения против него

      В Госдепе высказались о договоренности по замороженным активам России

      Учительница получила шесть лет тюрьмы за секс с 14-летним школьником

      Компания Quinbrook вложит миллионы долларов в зеленое железо

      Китай кратно расширит коммерческий космодром

      Министра обороны Германии захотели сделать кандидатом в канцлеры

      США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики

      Россияне назвали увеличивающий риск прогулов работы фактор

      Пентагон заявил о запуске Россией противоспутникового аппарата в космос

      Путин заявил о готовности помочь Ирану в расследовании гибели Раиси

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше