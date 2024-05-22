Россияне назвали увеличивающий риск прогулов работы фактор

Rambler&Co: около 49% россиян больше склонны прогуливать работу летом

Почти половина россиян больше склонны прогуливать работу и отлынивать от своих обязанностей летом. Фактор, увеличивающий риск прокрастинации, россияне назвали в опросе Rambler&Co, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие более 17 тысяч человек. На снижение эффективности в теплое время года пожаловались 49 процентов респондентов. Оставшиеся 51 процент заявили, что производительность не меняется.

55 процентов тех, кто чаще ленится летом, объяснили это плохой переносимостью жары, а 35 процентов желанием выйти на улицу в хорошую погоду. Еще у шести процентов летом становится больше задач, три процента ссылаются на личные причины, а один процент — на нехватку интересных задач на работе.

Большинство (65 процентов) летом считают самым эффективным временем утром и первую половину дня. Вечер предпочитают 21 процент опрошенных, период после обеда и ночь — семь процентов. При этом у 36 процентов часы эффективность не зависят от сезона.

Чтобы побороть летнюю лень, 34 процента позволяют себе отдых, 21 процент переключаются между задачами, еще 18 процентов прерываются на сон. 10 процентов респондентов пытаются поднять себе настрой мороженым и холодными напитками, восемь процентов — спортом. Семь процентов признались, что им помогает строгое планирование. Остальные респонденты прибегают к музыке и мотивационным тренингам.

Ранее психиатр Евгений Фомин предупредил, что любовь к работе под музыку может указывать на ряд расстройств.