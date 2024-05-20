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14:25, 20 мая 2024Среда обитания

Врач оценил эффективность работы под музыку

Психиатр Фомин: желание работать под музыку может говорить о расстройствах

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Желание работать под музыку чаще всего нормально, однако иногда может говорить о сопутствующих расстройствах. Эффективность такого способа сосредоточиться оценил врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, представление о том, что сосредоточиться на работе можно только в тишине, устарело. Из-за гаджетов у современного человека сформировалась привычка постоянно воспринимать информацию. Из-за этого музыка или подкасты помогают некоторым людям лучше сконцентрироваться на задачах.

Однако привычка использовать аудиораздражители во время работы также является симптомом некоторых отклонений. В число таких входит синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Людям с ним важно, чтобы постоянно что-то происходило и внимание переключалось.

Кроме того, неспособность человека работать в тишине может указывать на повышенную тревожность. «Может, его беспокоят какие-то мысли, и ему важна музыка, которая его успокаивает» — пояснил Фомин.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить зрение при работе за компьютером. Для этого нужно делать перерыв на 15 минут каждые полчаса.

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      Александра Качан
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