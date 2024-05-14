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16:35, 14 мая 2024Среда обитания

Врач назвала способ сохранить зрение при работе за компьютером

Врач Елисеева: перерывы в работе за компьютером сохранят зрение

Фото: Uwe Anspach / dpa / Globallookpress.com

Регулярные перерывы в работе за компьютером помогут сохранить здоровое зрение. Способ избежать проблем с глазами назвала заведующая офтальмологическим отделением ГКБ имени Филатова Татьяна Елисеева, передает «Говорит Москва».

По словам врача, гаджеты вызывают синдром усталости глаз. От долгого пребывания перед экраном планшета, компьютера или телефона у человека начинают болеть глаза и голова. «Глаза страдают из-за большой утомляемости, бывает синдром сухого глаза, потому что человек за компьютером реже моргает», — объяснила Елисеева.

Эксперт порекомендовала использовать капли для глаз, а также делать гимнастику. Кроме того, каждые 30 минут нужно делать перерыв и отрываться от гаджета на 15 минут. Елисеева с сожалением отметила, что никто не следует этим рекомендациям.

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      Александра Качан
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