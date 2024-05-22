США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики

Пентагон: США перебросили в Британию четыре стратегических бомбардировщика B-52

США отправили в Великобританию стратегические бомбардировщики B-52 в рамках «планового развертывания», сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

«Четыре B-52 Stratofortress ВВС США приступили к плановому развертыванию бомбардировочной оперативной группы в зоне ответственности Европейского командования США», — подчеркнул он.

Как указали в Пентагоне, американские летчики будут тренироваться вместе с союзниками по НАТО и региональными партнерами.

Ранее сообщалось, что корпус морской пехоты (КМП) США работает над оперативным развертыванием новых систем противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» и MADIS. Они позволят бороться с современными угрозами, выявленными в ходе специальной военной операции (СВО).