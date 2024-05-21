Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:15, 21 мая 2024Россия

Силы ПВО России уничтожили БПЛА над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО России уничтожили БПЛА над Брянской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Брянской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА), заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением дрона. «БПЛА самолетного типа уничтожен над Навлинским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — подчеркнул он.

По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее Брянский губернатор заявил об ударе дронов ВСУ по Стародубскому округу. Два дрона-камикадзе атаковали автомобили местного сельхозпредприятия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Прыгал в окопы к обычным рядовым». Сослуживцы арестованного генерала Попова не верят в обвинения против него

      Путин заявил о готовности помочь Ирану в расследовании гибели Раиси

      Захарова оценила попытку связать покушение на премьера Словакии с Россией

      Силы ПВО России уничтожили БПЛА над Брянской областью

      Постпредство РФ в Вене высказалось о молчании Запада об атаках на ЗАЭС

      Муфтий Москвы предупредил о напряженности в случае запрета никаба в России

      В США оценили возможность поставок новой помощи Украине

      В США позлорадствовали над гибелью президента Ирана

      Постпредство РФ назвало воровство новым инструментом внешней политики ЕС

      Один человек погиб и 70 пострадали на рейсе лучшей авиакомпании мира. Что произошло на борту?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше