Силы ПВО России уничтожили БПЛА над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО России уничтожили БПЛА над Брянской областьюСюжетРабота систем ПВО:
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Брянской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА), заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением дрона. «БПЛА самолетного типа уничтожен над Навлинским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — подчеркнул он.
По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее Брянский губернатор заявил об ударе дронов ВСУ по Стародубскому округу. Два дрона-камикадзе атаковали автомобили местного сельхозпредприятия.