Богомаз: силы ПВО России уничтожили БПЛА над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Брянской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА), заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением дрона. «БПЛА самолетного типа уничтожен над Навлинским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — подчеркнул он.

По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее Брянский губернатор заявил об ударе дронов ВСУ по Стародубскому округу. Два дрона-камикадзе атаковали автомобили местного сельхозпредприятия.

