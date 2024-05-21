Дроны-камикадзе ВСУ ударили по машинам в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз заявил об ударе дронов ВСУ по Стародубскому округу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, два дрона-камикадзе атаковали автомобили местного сельхозпредприятия. В результате одна из машин была полностью уничтожена, вторая — частично повреждена. Также повреждения получили два домовладения. На месте работают оперативные и экстренные службы.

17 мая ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате пострадала мирная жительница, спасти которую не удалость. Кроме того, были повреждены четыре домовладения.

Ранее президент Владимир Путин объяснил, что Россия начала наступление в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории, так как ВСУ «обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород». По его словам, эта зона должна обезопасить российскую территорию от ударов со стороны Украины.