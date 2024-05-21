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19:44, 21 мая 2024Россия

Дроны-камикадзе ВСУ ударили по машинам в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз заявил об ударе дронов ВСУ по Стародубскому округу

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, два дрона-камикадзе атаковали автомобили местного сельхозпредприятия. В результате одна из машин была полностью уничтожена, вторая — частично повреждена. Также повреждения получили два домовладения. На месте работают оперативные и экстренные службы.

17 мая ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате пострадала мирная жительница, спасти которую не удалость. Кроме того, были повреждены четыре домовладения.

Ранее президент Владимир Путин объяснил, что Россия начала наступление в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории, так как ВСУ «обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород». По его словам, эта зона должна обезопасить российскую территорию от ударов со стороны Украины.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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