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16:36, 17 мая 2024Россия

При обстреле Брянской области погибла мирная жительница

Брянский губернатор Богомаз сообщил о гибели мирной жительницы при обстреле ВСУ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область, в результате атаки погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Село Зерново Суземского района сегодня неоднократно подвергалось обстрелу украинских террористов. Обстрел ведется целенаправленно по мирным жителям. К сожалению, в результате очередного обстрела погибла жительница села», — говорится в сообщении.

Глава области пообещал оказать помощь семье погибшей. Он также добавил, что к обследованию поврежденных объектов приступят только после работы сотрудников специальных служб.

В этот же день под обстрел со стороны Украины попало село Зерново. По данным из открытых источников, указанный губернатором населенный пункт находится неподалеку от российско-украинской границы. В результате атаки повреждены четыре частных домовладения.

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