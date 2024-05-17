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14:23, 17 мая 2024Россия

ВСУ атаковали российский регион

ВСУ атаковали Брянскую область, повреждены четыре домовладения

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Под обстрел попало село Зерново. По данным из открытых источников, указанный губернатором населенный пункт находится неподалеку от российско-украинской границы.

В результате атаки повреждены четыре частных домовладения, сообщил Богомаз. Помимо этого, в селе нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

17 мая ВСУ осуществили массированную атаку еще на один приграничный российский регион – Белгородскую область. Местные власти сообщили о налете беспилотников сразу на несколько населенных пунктов. Никто не пострадал, повреждения получили автомобили и дома местных жителей.

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      Алан Босиков
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