Путин заявил о готовности помочь Ирану в расследовании гибели Раиси

Путин заявил, что Россия готова помочь Ирану в расследовании гибели Раиси

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова помочь Ирану в расследовании гибели его иранского коллеги Эбрахима Раиси. Его слова передает ТАСС.

«Если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что представлять Россию на церемонии прощания Раиси будет председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отправится в Иран 22 мая.

Вертолет президента Раиси разбился на северо-западе Ирана 19 мая. Никто из пассажиров не выжил.