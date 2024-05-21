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23:29, 21 мая 2024Мир

Путин заявил о готовности помочь Ирану в расследовании гибели Раиси

Путин заявил, что Россия готова помочь Ирану в расследовании гибели Раиси

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова помочь Ирану в расследовании гибели его иранского коллеги Эбрахима Раиси. Его слова передает ТАСС.

«Если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что представлять Россию на церемонии прощания Раиси будет председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отправится в Иран 22 мая.

Вертолет президента Раиси разбился на северо-западе Ирана 19 мая. Никто из пассажиров не выжил.

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      Сергей Грехов
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