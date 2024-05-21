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14:30, 21 мая 2024Россия

Представлять Россию на церемонии прощания с Раиси будет Володин

Кремль: представлять Россию на церемонии прощания с Раиси будет Володин
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Представлять Россию на церемонии прощания с погибшим в авиакатастрофе президентом Ирана Эбрахимом Раиси будет председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Об этом рассказал официальный представитель президента страны Дмитрий Песков, сообщает во вторник, 21 мая, «Интерфакс».

«Наши иранские друзья назначили церемонию прощания на завтра, и поэтому российская сторона будет представлена делегацией во главе с Володиным. Он завтра отправляется туда», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что речи об участии российского президента Владимира Путина в церемонии похорон Раиси не идет, так как она не предусматривает международного участия.

19 мая вертолет президента Эбрахима Раиси разбился на северо-западе Ирана. Никто из пассажиров не выжил.

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      Игорь Дмитров
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