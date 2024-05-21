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12:36, 21 мая 2024Мир

Песков ответил на вопрос об участии Путина в церемонии похорон Раиси

Песков: речи об участии президента РФ Путина в церемонии похорон Раиси не идет

Фото: Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи об участии российского лидера Владимира Путина в церемонии похорон президента Ирана Эбрахима Раиси не идет, так как она не предусматривает международного участия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идет», — таким образом Песков ответил на вопрос о планах президента России присутствовать на похоронах иранского лидера.

19 мая вертолет президента Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана. Никто из пассажиров не выжил.

Владимир Путин провел экстренное ночное совещание об оказании помощи Ирану в поисках вертолета погибшего президента. Оно длилось два часа.

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      Лина Пивоварова
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