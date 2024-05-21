Ночное совещание Путина о поиске Раиси длилось два часа

Посол Ирана Джалали: совещание Путина о поиске Раиси длилось два часа

Экстренное ночное совещание об оказании помощи Ирану в поисках вертолета погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси, которое созвал ночью российский лидер Владимир Путин, длилось два часа. Об этом в интервью иранскому телеканалу IRIB сообщил посол исламской республики в РФ Казем Джалали.

«Путин созвал совещание, чтобы понять, какую помощь может оказать Россия Ирану в этой катастрофе», — сказал дипломат, добавив, что, со слов Путина, если бы Россия не была бы с Ираном в этой ситуации, то «возникли бы вопросы».

19 мая вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана. Никто из пассажиров не выжил.