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12:00, 21 мая 2024Мир

Ночное совещание Путина о поиске Раиси длилось два часа

Посол Ирана Джалали: совещание Путина о поиске Раиси длилось два часа

Фото: Sputnik / Sergei Guneev / Pool / Reuters

Экстренное ночное совещание об оказании помощи Ирану в поисках вертолета погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси, которое созвал ночью российский лидер Владимир Путин, длилось два часа. Об этом в интервью иранскому телеканалу IRIB сообщил посол исламской республики в РФ Казем Джалали.

«Путин созвал совещание, чтобы понять, какую помощь может оказать Россия Ирану в этой катастрофе», — сказал дипломат, добавив, что, со слов Путина, если бы Россия не была бы с Ираном в этой ситуации, то «возникли бы вопросы».

19 мая вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана. Никто из пассажиров не выжил.

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      Виктория Кондратьева
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