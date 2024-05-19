Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку

Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, совершил жесткую посадку

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку. Об этом сообщает иранский портал Press TV.

«Вертолет с президентом Раиси совершил "жесткую посадку" на северо-западе Ирана», — утверждается в сообщении.

Инцидент произошел в городе Джольфа, расположенном у границы с Азербайджаном. Спасательные службы в настоящее время предпринимают попытки попасть на место происшествия.

Раиси возвращался из Азербайджана, где ранее встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым.