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16:10, 19 мая 2024Мир

Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку

Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, совершил жесткую посадку
Эбрахим Раиси

Эбрахим Раиси. Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку. Об этом сообщает иранский портал Press TV.

«Вертолет с президентом Раиси совершил "жесткую посадку" на северо-западе Ирана», — утверждается в сообщении.

Инцидент произошел в городе Джольфа, расположенном у границы с Азербайджаном. Спасательные службы в настоящее время предпринимают попытки попасть на место происшествия.

Раиси возвращался из Азербайджана, где ранее встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым.

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      Елизавета Мытарева
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