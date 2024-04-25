Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:03, 25 апреля 2024Путешествия

Пассажирский Boeing совершил вынужденную посадку в Баку из-за дыма на борту

Летевший из Осаки в Париж самолет Air France совершил вынужденную посадку в Баку

Фото: Unsplash

Пассажирский самолет, летевший из Осаки в Париж, совершил вынужденную посадку в Баку из-за задымления на борту. Об этом пишет Mirage News.

Уточняется, что инцидент произошел с Boeing 777-200ER авиакомпании Air France. После приземления лайнер встретили пожарно-спасательные команды для оценки ситуации. Немедленная эвакуация 280 пассажиров прошла без происшествий.

Материалы по теме:
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
11 января 2024
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024

По данным источника, большинство путешественников столкнулись с визовыми трудностями и были вынуждены оставаться в транзитной зоне, где их обеспечивали питанием.

Представители перевозчика выразили сожаление по поводу неудобств, причиненных пассажирам, и подтвердили свою приверженность обеспечению безопасности своих клиентов и экипажа.

21 апреля пассажирский самолет норвежской региональной авиакомпании Wideroe экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за задымления на борту. Пилоты возвращались в аэропорт вылета с заглушенным левым двигателем.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      В России утвердили новый стандарт лечения простуды. Из него убрали антибиотики

      Появились подробности о пытавшемся сделать МРТ пьяном российском медике

      В российской станице депутат избила активистку за съемку на заседании

      Россияне назвали способы не попасться на уловки мошенников

      Пассажирский Boeing совершил вынужденную посадку в Баку из-за дыма на борту

      Над могилой Горшка из «Короля и Шута» установили камеру после налета вандалов

      На бывших главу МИД Украины и спикера Рады возложили вину за обстрелы Донбасса

      В Белоруссии заявили о риске эскалации из-за соседних стран

      В США указали на признаки паники в действиях ВСУ на авдеевском направлении

      Росфинмониторинг выявил причастность граждан разных стран к теракту в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше