Пассажирский Boeing совершил вынужденную посадку в Баку из-за дыма на борту

Летевший из Осаки в Париж самолет Air France совершил вынужденную посадку в Баку

Пассажирский самолет, летевший из Осаки в Париж, совершил вынужденную посадку в Баку из-за задымления на борту. Об этом пишет Mirage News.

Уточняется, что инцидент произошел с Boeing 777-200ER авиакомпании Air France. После приземления лайнер встретили пожарно-спасательные команды для оценки ситуации. Немедленная эвакуация 280 пассажиров прошла без происшествий.

По данным источника, большинство путешественников столкнулись с визовыми трудностями и были вынуждены оставаться в транзитной зоне, где их обеспечивали питанием.

Представители перевозчика выразили сожаление по поводу неудобств, причиненных пассажирам, и подтвердили свою приверженность обеспечению безопасности своих клиентов и экипажа.

21 апреля пассажирский самолет норвежской региональной авиакомпании Wideroe экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за задымления на борту. Пилоты возвращались в аэропорт вылета с заглушенным левым двигателем.