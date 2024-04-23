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19:13, 23 апреля 2024Путешествия

Самолет с пассажирами на борту экстренно сменил курс из-за дыма в салоне

Aviation Herald: пассажирский самолет Wideroe экстренно сел из-за дыма в салоне

Фото: JC Gellidon / Unsplash

Пассажирский самолет норвежской региональной авиакомпании Wideroe экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за задымления на борту. Об этом сообщил портал Aviation Herald.

Воздушное судно следовало из Бергена в Кристиансанн, Норвегия, 21 апреля. Борт благополучно взлетел, но во время набора высоты в салоне появился дым.

Пилоты решили вернуться в аэропорт вылета, при этом на обратном пути им пришлось заглушить левый двигатель. Несмотря на это, лайнер благополучно приземлился в Бергене примерно через 30 минут после отправления. На борт поднялись экстренные службы, но очагов возгорания не нашли.

Ранее на видео попал пассажирский Boeing, который потерял колесо во время вылета из аэропорта Йоханнесбурга, ЮАР. Пилотам пришлось сбросить топливо и вернуться в аэропорт.

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      Мария Борисова
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