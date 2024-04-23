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18:46, 23 апреля 2024Путешествия

Пассажирский Boeing потерял колесо при взлете и попал на видео

Times Live: Boeing 737 потерял колесо при взлете в аэропорту Йоханнесбурга

Пассажирский самолет потерял колесо при взлете в аэропорту Йоханнесбурга, ЮАР. Инцидент попал на видео, которое публикует Times Live.

Уточняется, что инцидент произошел с Boeing 737 южноафриканской авиакомпании FlySafair. Самолет выполнял рейс из Йоханнесбурга в Кейптаун.

В заявлении перевозчика, на которое ссылается издание, говорится, что воздушное судно вылетело из международного аэропорта имени О.Р. Тамбо по расписанию — в 11:32 по местному времени. После взлета наземный персонал сообщил о повреждении одного из колес основного шасси. Они немедленно предупредили об этом экипаж, который принял решение вернуться в воздушную гавань.

«Пилоты рейса FA212 сменили курс обратно на Йоханнесбург и вошли в зону ожидания возле Парейса, чтобы сжечь немного топлива и облегчить самолет для посадки», — добавил представитель FlySafair Кирби Гордон.

По данным источника, лайнер приземлился в международном аэропорту имени О.Р. Тамбо в 14:06 по местному времени.

Ранее у другого самолета Boeing 737 отлетели капоты двигателя в полете на глазах у пассажиров. Пилоты решили вернуться в аэропорт вылета.

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      Алина Черненко
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