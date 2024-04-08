У пассажирского Boeing отлетела обшивка двигателя на глазах у пассажиров

CNBC: у Boeing 737 Southwest Airlines оторвались капоты двигателя в полете

У пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines отлетели капоты двигателя в полете. Об этом сообщил канал CNBC.

Нештатная ситуация произошла с лайнером, который вылетал из Денвера в Хьюстон утром 7 апреля. Во время взлета на глазах у пассажиров у Boeing открылись капоты правого двигателя. Борт поднялся в воздух, но через несколько минут пилоты решили вернуться в аэропорт.

После посадки обшивка окончательно оторвалась и повредила закрылки. Воздушное судно временно отстранили от полетов, Федеральное агентство гражданской авиации США начало расследование инцидента. Пассажиров отправили в Хьюстон на резервном самолете с трехчасовой задержкой.

Другой Boeing 737 едва не столкнулся в диспетчерской вышкой при посадке в аэропорту Нью-Йорка. Лайнер опустился на высоту 90 метров и пролетел совсем рядом со зданием высотой около 70 метров.