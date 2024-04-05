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18:20, 5 апреля 2024Путешествия

Пассажирский самолет едва не столкнулся с диспетчерской вышкой в аэропорту

CBS: самолет Southwest едва не столкнулся с диспетчерской вышкой в Нью-Йорке

Фото: Mike Blake / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании Southwest Airlines отклонился от курса и пролетел над диспетчерской вышкой в аэропорту Ла-Гуардия. Об этом сообщил канал CBS News.

Нештатная ситуация произошла днем 23 марта на борту Boeing 737, который прибыл в Нью-Йорк из Нэшвилла. Пилоты прервали первую попытку приземлиться из-за плохой погоды, а во время второго захода на посадку едва не столкнулись с диспетчерской вышкой.

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По предварительным данным, лайнер опустился на высоту 90 метров и пролетел совсем рядом со зданием высотой около 70 метров. Авиадиспетчер скомандовал экипажу набрать высоту и скорректировать курс, поскольку самолет находился не над полосой.

Известно, что в тот момент на борту находились 147 пассажиров и шесть членов экипажа. Из-за непогоды рейс перенаправили в аэропорт Балтимор-Вашингтон, затем он благополучно вернулся в Нью-Йорк. Федеральное агентство гражданской авиации США проведет расследование опасного сближения самолета с вышкой.

На Пхукете самолет с россиянами на борту задымился во время взлета. У пассажиров началась паника, их эвакуировали.

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      Мария Борисова
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