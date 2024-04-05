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13:33, 5 апреля 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту задымился во время взлета

На Пхукете самолет Azur Air задымился во время вылета в Сочи

Пассажирский самолет авиакомпании Azur Air был вынужден прервать взлет из-за дыма на борту. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Нештатная ситуация произошла на рейсе с курорта Пхукет в Сочи. По данным источника, Boeing 737 должен был отправиться в Россию в 14:35 по местному времени (11:35 мск), однако при попытке взлета борт задымился.

Обстановка в салоне попала на видео, на котором россияне в заполненном лайнере обмахивают лица. Отмечается, что у пассажиров началась паника, их эвакуировали из самолета. Вылет отложили минимум на несколько часов.

Ранее сообщалось, что в самолете авиакомпании S7, летевшем из Омска в Москву, сработала сигнализация о столкновении с землей. Несмотря на это, экипаж не стал уходить с маршрута.

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      Мария Борисова
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