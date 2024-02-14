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05:01, 15 февраля 2024Среда обитания

Барабанщик культовой рок-группы решил избавиться от своего особняка

NYP: ударник группы Queen Роджер Тейлор выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе

Фото: Las Vegas Sun / Ethan Miller EM / Reuters

Ударник культовой британской группы Queen Роджер Тейлор выставил на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе. Об этом пишет издание New York Post (NYP).

За поместье площадью 406 квадратных метров рокер ожидает получить 6,19 миллиона долларов (564,6 миллиона рублей). Барабанщик Queen приобрел дом в 80-е за 352 тысячи долларов.

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Это классическая испанская вилла 1933 года постройки с четырьмя спальнями и пятью ванными. Гостиную украшают высокие сводчатые потолки и камин из черного мрамора. Интерьеры отделаны декоративной плиткой. Во дворе разместились обеденная зона, бассейн и спа-салон. На 1,2 гектара земли также раскинулись цитрусовый сад и виноградник.

Ранее американский певец и музыкант Билли Джоэл решил избавиться от своего особняка во Флориде. Стоимость сделки приближается к 55 миллионам долларов. Это не первая попытка шестикратного лауреата «Грэмми» продать свой дом в Палм-Бич. Изначально за усадьбу площадью 6,5 тысячи квадратных метров просили 31,9 миллиона долларов.

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      Виктория Клабукова
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