Билли Джоэл решил избавиться от особняка во Флориде

Музыкант Билли Джоэл выставил на продажу особняк в Палм-Бич за $55 млн

Американский певец и музыкант Билли Джоэл ищет покупателей для своего особняка в штате Флорида. Стоимость сделки приближается к 55 миллионам долларов, пишет Mansion Global.

Это не первая попытка шестикратного лауреата «Грэмми» продать свой дом в Палм-Бич. В апреле 2018 года усадьбу выставили на рынок по цене 31,9 миллиона долларов, но спустя четыре месяца сняли с продажи. Особняк повторно выставили на торги в ноябре 2022 года. Тогда ценник вырос почти на 35 миллионов долларов. В августе объявление о продаже было удалено.

Поместье 2010 года постройки занимает 6,5 тысячи квадратных метров. Особняк с видом на океан исполнен в средиземноморском стиле. Дом открывается холлом с двойной лестницей, кессонными потолками и большой хрустальной люстрой. На трех этажах разместились 9 спален, 11 ванных комнат, в том числе одна — с камином, домашний бар и кинотеатр. Для удобств хозяев предлагается винный погреб с контролем температуры, а также гараж на 12 автомобилей. На широкой террасе расположен фонтан. К усадьбе пристроен бассейн, дом для обслуживающего персонала и гостевой домик с двумя спальнями. Прямо к участку примыкает пирс.

Джоэл активно покупает и продает элитную недвижимость. Так, квартиру в Вест-Виллидж, Нью-Йорк, он купил в 2005 году за 5,9 миллиона долларов, а продал в 2011 году за 11,6 миллиона долларов. В 2014 году музыкант продал свой особняк на Лонг-Айленде за 19 миллионов долларов и две квартиры в кондоминиуме за 12 миллионов долларов.

В мае прошлого года Джоэл решил избавиться от еще одного своего поместья на Лонг-Айленде. За дом с пятью спальнями, парикмахерской, SPA-зоной, комнатой для боулинга и винным погребом музыкант попросил 49 миллионов долларов. Общая площадь участка была 10,5 гектара.