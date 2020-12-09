Врач раскрыла опасность гаджетов для глаз и кожи

Синий свет, или HEV-излучение, используемое практически во всех гаджетах, негативно влияет на организм и, в частности, на зрение и кожу. Его опасность для здоровья агентству «Прайм» раскрыла врач-офтальмолог Арпине Адамян.

По ее словам, это излучение вызывает в сетчатке глаза необратимые фотохимические реакции, которые разрушают фоторецепторы и клетки пигментного эпителия. «Если на протяжении долгого времени использовать гаджеты, может развиться синдром сухого глаза, дистрофия центральной зоны сетчатки, быстрая утомляемость глаз, снижение остроты зрения», — предупредила офтальмолог.

Кроме того, исходящий от гаджетов синий свет ведет к преждевременному старению и пигментации кожи. Также он снижает выработку мелатонина — гормона сна — в ночное время и вызывает бессонницу.

Адамян порекомендовала использовать специальные компьютерные очки с желтым светофильтром, который поглощает синее свечение ЖК-экранов, для защиты зрения. По ее словам, необходимо отвлекаться от экранов гаджетов на несколько минут каждый час, периодически делать более длительные перерывы, пользоваться устройствами только днем и откладывать их за 2-3 часа до сна.

Синий свет — самая короткая в световом спектре световая волна. Она обладает самой большой энергией и интенсивностью рассеивания. Практически все гаджеты в настоящее время излучают синий свет, так как для их подсветки используются светодиодные и люминесцентные лампы.