Минтруд оценил масштаб нехватки работников в России

Глава Минтруда Котяков: В экономику России нужно вовлечь 10,9 миллиона человек

До 2030 году в российскую экономику нужно вовлечь в общей сложности 10,9 миллиона человек. Масштаб дефицита кадров в стране оценил глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

Подавляющая часть дополнительной кадровой потребности будет приходиться на замещение работников, которые в ближайшие пять лет уйдут на пенсию. Речь идет о необходимости замены примерно 10,1 миллиона возрастных сотрудников. Еще 800 тысяч человек нужно будет привлечь на новые рабочие места, пояснил министр.

Одним из главных акцентов в решении проблемы кадрового голода станет подготовка молодых квалифицированных специалистов, добавил Котяков. Так, студентов с первого курса будут сопровождать в поиске работы и наставника. Увеличение сроков горизонта планирования обусловлено временем подготовки в высших учебных заведениях, резюмировал глава ведомства.

Минтруд также счел целесообразным синхронизировать подготовку кадров с долгосрочным запросом предприятий на новых сотрудников. Исходя из результатов опроса работодателей, ведомство будет мониторить наиболее дефицитные профессии и направлять ресурсы на подготовку специалистов в этих областях, заключил Котяков.

Дефицит кадров является одной из самых острых проблем, с которыми российская экономика сталкивается в последние годы. Нехватка квалифицированных специалистов прослеживается в большинстве ключевых отраслей. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в настоящее время нехватка одних только рабочих со средним профессиональным образованием оценивается примерно в 1,5 миллиона человек. В целом же до 2030 года в гражданские отрасли обрабатывающей промышленности необходимо будет привлечь примерно 2,2 миллиона сотрудников.