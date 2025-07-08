Мишустин рассказал о нехватке в стране полутора миллионов рабочих

Мишустин рассказал о необходимости найти к 2030 году около 1,5 миллиона рабочих

Потребность гражданских отраслей обрабатывающей промышленности до 2030 года в работниках оцениваются примерно 2,2 миллиона человек. Об этом в рамках стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв» на международной промышленной выставке «Иннопром» заявил глава правительства России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Он уточнил, что две трети из них, то есть около полутора миллионов человек, составляют сотрудники со средним профессиональным образованием. Для решения проблемы дефицита кадров, добавил премьер, правительство открывает передовые инженерные школы. Созданы уже 50 таких учебных центров при участии 200 высокотехнологичных компаний.

Также по программе «Профессионалитет» работают более 150 образовательных производственных кластеров, в том числе в машиностроении, легкой, лесной, металлургической, радиоэлектронной отраслях промышленности.

В мае этого года, по данным Росстата, уровень безработицы в России составил 2,2 процента от трудоспособного населения, что стало очередным историческим минимумом. Таким образом, ситуация с нехваткой сотрудников постепенно ухудшается.

Ранее генеральный директор DZ Systems, член ассоциации «Руссофт» Дмитрий Завалишин пожаловался на то, что российская IT-индустрия не только испытывает серьезнейший дефицит кадров, но и сталкивается с тем, что подавляющая часть учебных заведений выпускает специалистов с очень спорными компетенциями.