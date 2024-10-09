В России пожаловались на ухудшение качества программистов и разработок

Член ассоциации «Руссофт» Завалишин заявил о падении качества IT-разработок в РФ

Российская IT-индустрия не только испытывает серьезнейший дефицит специалистов, проблема возникает еще и с их способностями, а также с качеством конечного продукта. На это на пресс-конференции, посвященной будущему российской IT-отрасли, пожаловался генеральный директор DZ Systems, член ассоциации «Руссофт» Дмитрий Завалишин, передает РИА Новости.

Он заявил, что нехватка программистов в отрасли, которую Минцифры оценивает в 500-700 тысяч человек, сопоставима с количеством специалистов, которые реально работают в стране.

Другими словами, отрасли нужно столько же разработчиков, сколько уже есть. Однако выпуск вузов в последние годы ухудшился, а падение качества выпускников составляет отдельную серьезную проблему. Нормальных разработчиков в стране готовят только пять-шесть учебных заведений.

«Дальше начинаются очень спорные вузы, которые готовят очень спорных специалистов. Мало того, люди, которые приходят на рынок, подготовлены зачастую странно», — объяснил Завалишин.

Дополнительные сложности создают сервисы, которые учат не работать, а проходить собеседование, так что в отрасли уже огромное количество случайных людей, разрабатывающих некачественный софт, в том числе в целях импортозамещения.

В мае генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко предположил, что с нынешними трендами дефицит IT-специалистов в России вскоре достигнет миллиона человек.

Ранее директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Виталий Лютиков пожаловался, что российский софт, созданный в рамках политики импортозамещения, может быть в десять раз дороже зарубежных аналогов и при этом уступать им по качеству.