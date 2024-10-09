Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:02, 9 октября 2024Экономика

В России пожаловались на ухудшение качества программистов и разработок

Член ассоциации «Руссофт» Завалишин заявил о падении качества IT-разработок в РФ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российская IT-индустрия не только испытывает серьезнейший дефицит специалистов, проблема возникает еще и с их способностями, а также с качеством конечного продукта. На это на пресс-конференции, посвященной будущему российской IT-отрасли, пожаловался генеральный директор DZ Systems, член ассоциации «Руссофт» Дмитрий Завалишин, передает РИА Новости.

Он заявил, что нехватка программистов в отрасли, которую Минцифры оценивает в 500-700 тысяч человек, сопоставима с количеством специалистов, которые реально работают в стране.

Другими словами, отрасли нужно столько же разработчиков, сколько уже есть. Однако выпуск вузов в последние годы ухудшился, а падение качества выпускников составляет отдельную серьезную проблему. Нормальных разработчиков в стране готовят только пять-шесть учебных заведений.

«Дальше начинаются очень спорные вузы, которые готовят очень спорных специалистов. Мало того, люди, которые приходят на рынок, подготовлены зачастую странно», — объяснил Завалишин.

Дополнительные сложности создают сервисы, которые учат не работать, а проходить собеседование, так что в отрасли уже огромное количество случайных людей, разрабатывающих некачественный софт, в том числе в целях импортозамещения.

В мае генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко предположил, что с нынешними трендами дефицит IT-специалистов в России вскоре достигнет миллиона человек.

Ранее директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Виталий Лютиков пожаловался, что российский софт, созданный в рамках политики импортозамещения, может быть в десять раз дороже зарубежных аналогов и при этом уступать им по качеству.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Российская школьница расправилась с двумя маленькими сестрами. Что известно о трагедии в Тольятти?

      Российскую школьницу после расправы над сестрами отправили на экспертизу

      Оксана Самойлова снялась в нижнем белье

      Россиянин скрыл в автомобильном двигателе 23 килограмма наркотиков и попался

      В МИД раскрыли отношение ООН к «мирному плану» Зеленского

      В МИД России высказались о включении Японии и Германии в состав СБ ООН

      Россиянин лишился 1,3 миллиона рублей из-за сна об СВО

      Потери российского бизнеса из-за сдерживания цен на яйца оценили

      Российский подросток расправился с женщиной в ее квартире

      100-летняя женщина поделилась секретом долголетия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше