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16:12, 19 сентября 2024Экономика

Российское ведомство пожаловалось на отечественный софт

ФСТЭК пожаловалась на низкое качество и дороговизну импортозамещенного софта

Фото: Фото: Unsplash

Программное обеспечение (ПО) от российских разработчиков, созданное в рамках политики импортозамещения, неоправданно дорого и уступает по качеству зарубежным аналогам. Об этом на пленарной сессии BIS Sammit заявил заместитель директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Виталий Лютиков, передает РБК.

По его словам, после ухода с рынка мировых брендов компании, осознав отсутствие конкуренции, подняли цены «в десятки раз». В свою очередь директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, подтвердив сам факт роста цен, рассказал о меньшем масштабе подорожания — на 15-20 процентов каждый год.

На рост стоимости отечественного программного обеспечения (ПО) в последние годы неоднократно жаловались различные ведомства и ключевые компании. Большинство из них также просили отложить переход ввиду отсутствия решений.

В частности, в апреле этого года Ассоциация банков России (АБР) попросила продлить сроки перехода на отечественное ПО на объектах критической инфраструктуры, потому что многих необходимых IT-решений не существует.

При этом вице-президент АБР Алексей Войлуков указывал, что с аналогичной проблемой столкнулись крупнейшие компании в сфере энергетики, транспорта и других объектов критической инфраструктуры. Речь идет, например, о решениях от Cisco и Palo Alto Networks, отечественные аналоги которых малопроизводительны и в пять-семь раз дороже.

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