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09:52, 18 апреля 2024Экономика

Банки пожаловались на невозможность перейти на российский софт

Forbes: российские банки просят продлить сроки перехода на отечественный софт

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Российские банки просят продлить сроки перехода на отечественное программное обеспечение (ПО) в рамках импортозамещения на объектах критической инфраструктуры, потому что многих необходимых IT-решений не существует. Об этом со ссылкой на письма, направленные российским властям Ассоциацией банков России (АБР), сообщает Forbes.

Обращения получили вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ответственный за цифровую экономику, Центробанк, Минцифры, Минпромторг и Минфин. Указы, которые весной 2022 года подписал президент страны Владимир Путин, требуют от финансовых организаций завершить отказ от софта, разработанного недружественными странами, к 1 января 2025 года.

Однако, как отмечает источник издания, к этому сроку разработчики не успевают создать продукты. В соответствии с действующим законодательством у них при этом ответственности за промедление не предусмотрено, весь удар, в том числе штрафы, придется на банки.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков отметил, что с аналогичной проблемой столкнулись также крупнейшие компании в сфере энергетики, транспорта и других объектов критической инфраструктуры. Разработка решений ведется, но даже после ее завершения создателям ПО необходимо время на тестирование, доработку, внедрение, сертификацию и так далее. Для этого необходима еще пара лет, и на этот период, считают в АБР, банкам надо предоставить послабления в требованиях.

Среди программ, создать которые российские разработчики не успевают, АБР выделили межсетевые экраны нового поколения и системы обнаружения вторжения, межсетевые экраны для защиты веб-приложений и средств для расшифровки SSL-трафика.

В настоящее время крупные организации используют решения от Cisco и Palo Alto Networks, потому что отечественные аналоги малопроизводительны, слабофункциональны и в пять-семь раз дороже.

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Проблемой становится и требование использовать только софт из реестров Минцифры, ведь условием включения в него является ввод в гражданский оборот и свободная продажа в России. Между тем банки создают ПО для внутреннего пользования, которое невозможно внести в реестр с открытым кодом. Бывают и случаи, когда из реестра удаляется софт, на который уже потратились, и организациям приходится импортозамещать его снова.

В связи с этим АБР в числе прочего просит продлить разрешение на использование иностранного софта и применить налоговое стимулирование для банков, которые внедряют свои решения.

Опрошенные изданием разработчики согласны с тем, что исполнить требования законодательства в части сроков невозможно. При этом они считают, что процесс затянется гораздо дольше. Сам переход даже при наличии полнофункциональных аналогов занимает не менее двух лет, а ведь самих решений в окончательном виде не существует. Основными проблемами, из-за которых разработки тормозятся, стали кадровый голод в важнейших специальностях, вызванный в том числе оттоком IT-специалистов за рубеж, и бюрократия в части прохождения проверок.

В Минцифры и Банке России выступают против изменения сроков перехода. В министерстве считают, что некоторые организации успешно справляются с задачами импортозамещения.

Ранее глава «Газпром нефти», руководитель индустриального центра компетенций «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование» (ИЦК, объединяет 13 крупнейших отраслевых компаний) Александр Дюков попросил премьера Михаила Мишустина повлиять на слишком частое изменение требований по цифровизации. По его словам, от отрасли требуют к 2025 году отказаться от использования иностранных решений, аналогов которых в России нет и в ближайшее время не предвидится.

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      Платон Щукин
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