Нефтяники пожаловались на невозможность перехода на российский софт

«Ъ»: российские нефтяники попросили реже менять требования по цифровизации

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков, по совместительству руководитель индустриального центра компетенций «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование» (ИЦК, объединяет 13 крупнейших отраслевых компаний) в письме премьеру Михаилу Мишустину попросил повлиять на слишком частое изменение требований по цифровизации. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

По его словам, компании жалуются, что новые условия от Минцифры всякий раз считаются обязательными, при этом им приходится постоянно актуализировать и заново принимать стратегии в трехмесячный срок. Кроме того, в ряде случаев выполнить задачи на переходу на российский софт технически невозможно.

Например, от отрасли в целом требуют отказаться от применения операционной системы Windows уже с 2025 года. Или же компании заставляют замещать специальное программное обеспечение, аналогов которого в России нет, а если оно и появится, то ему предстоит длительное тестирование на функциональность и совместимость с системами.

Авторы требований не учитывают такую специфику добычи и переработки нефти, как непрерывность производственных процессов и приоритетность обеспечения потребителей, указал Дюков.

Одновременно постоянная смена требований, которые к тому же нередко противоречат друг другу, приводит к появлению дублирующей и избыточной отчетности. ИЦК просит, чтобы следующая редакция методических рекомендаций появилась не ранее 2025 года, чтобы в дальнейшем не менять ее чаще, чем раз в три года.

Между тем в Минцифры не видят проблемы в такой скорости. По их мнению, нефтяные компании должны действовать быстро, потому что новые подходы появляются постоянно, а частота изменений требований соответствует современным тенденциям.

В октябре прошлого года стало известно, что ведомство резко повысило планы по внедрению отечественного софта. Для 2024 года целевое значение составил 58 процентов (ранее — 33 процента), а для 2025-го — 63 процента (48 процентов). При этом представители рынка считают, что планы перестали соотноситься с реальным положением дел.