России предрекли нехватку миллиона айтишников

Будущий дефицит IT-специалистов в России оценили в один миллион человек

Российскую экономику в будущем ждет серьезная нехватка IT-специалистов. Об этом, как передаетТАСС, заявил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко в рамках Российского интернет-форума.

Этот дефицит с учетом нынешних трендов эксперт оценил в один миллион айтишников.

Ранее об этой кадровой проблеме предупреждал председатель правления банка «Тинькофф» Станислав Близнюк. По его словам, специалист в области информационных технологий, вышедший на рынок, получает пять-семь предложений за три дня. В итоге многим компаниям не остается ничего другого, кроме как повышать зарплаты. Для большого числа работодателей это серьезный вызов. Параллельно с этим наблюдается ухудшение качества кадров. Айтишники осознают степень своей востребованности и не считают нужным совершенствовать свои навыки.

Ранее сообщалось, что в России до получения дипломадоучивается только половина студентов, поступивших на специальности, связанные с информационными технологиями.

При этом, число вакансий в IT-отрасли резко выросло. За год количество соответствующих объявлений увеличилось на 19 процентов.