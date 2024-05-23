В России почти половина студентов-айтишников бросили учебу

«Яков и партнеры»: 40 % студентов-айтишников бросают учебу и находят работу в IT

В России до получения диплома доучивается только половина студентов, поступивших на специальности, связанные с информационными технологиями. Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами компании «Яков и партнеры» и подготовленное к конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Копия материала есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Однако, несмотря на отсутствие диплома, эти вчерашние студенты легко находят работу, что объясняется высоким спросом на IT-специалистов. Да и в целом уровень трудоустройства айтишников оказывается куда выше, чем у тех, кто получал диплом по другой специальности. Более того, исследование показало, что около 38 процентов выпускников уже трудоустроены на момент получения документа о высшем образовании.

Тем не менее несмотря на 84-процентный рост (по сравнению с 2016 годом) количества абитуриентов, выбравших IT-специальности в 2024 году, российские компании продолжают страдать от дефицита соответствующих специалистов.

Исследование показало также, что молодые люди, получившие диплом ИТ-специалиста, по доходам уступают только тем, кто выбрал для себя специальности в сферах аэронавигации, космоса и математики.

В то же время снижается доля женщин получающих образование в области информационных технологий. Она колеблется от 20 процентов до 38 процентов и в среднем с 2021 года составляет 21 процент. Такое положение дел авторы исследования объясняют разрывом в доходах мужчин и женщин, который для выпускников магистратуры составляет 34 процентов.

Самые высокие доходы получают те, кто получил IT-специальность в таких вузах как МФТИ, МГУ им. М. В. Ломоносова, ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский политех им. Петра Великого.

Ранее в России зафиксировали резкий рост количества вакансий в IT-отрасли. За год количество соответствующих предложений выросло на 19 процентов.

В ноябре 2023 года появилась информация, что в РФ образовался ощутимый дефицит IT-специалистов. Оказавшись на рынке в поисках работы, айтишник получает пять-семь предложений за три дня. В то же время работодатели сетуют на ухудшение качества кадров так как соискатели, осознавая свою востребованность, не видят стимулов для дальнейшего обучения.