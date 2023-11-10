В России заявили о «жутком дефиците» IT-специалистов

Глава «Тинькофф» Близнюк: на рынке IT-кадров образовался серьезный дефицит

На российском рынке сформировался серьезный дефицит IT-cпециалистов, сообщил на форуме «Финополис» председатель правления банка «Тинькофф» Станислав Близнюк. Айтишник, вышедший на рынок в поисках работы, получает пять-семь предложений за три дня, приводит его слова РБК.

Образовавшийся дефицит кадров Близнюк назвал «жутким». Компаниям это грозит необходимостью повышать зарплаты, что для многих является вызовом, пояснил он.

Другой проблемой глава «Тинькофф» назвал ухудшение качества кадров. С пониманием своей востребованности при нескольких «прокачанных» навыках у IT-специалистов может снижаться стимул к дальнейшему обучению, дал понять Близнюк. При этом в «Тинькофф» проблемы со специалистами в данный момент не наблюдают, однако могут столкнуться с этим в ближайшие три-пять лет, полагает председатель правления банка.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что нехватка IT-кадров в России составляет 500-700 тысяч человек. Столько дополнительных специалистов, по его словам, необходимо для поддержания высоких темпов развития отрасли. В то же время за прошлый год количество сотрудников отечественных IT-корпораций выросло на 13 процентов, и кадровая база отрасли продолжает увеличиваться, добавил он.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, нехватка рабочей силы является главной проблемой экономики России. Отечественная экономика практически полностью задействовала ресурсы, которые у нее есть, и это касается как рабочих рук, так и производственных мощностей, уточнила она.