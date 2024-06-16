Дом Аллы Пугачевой подорожал почти на 20 миллионов рублей

Дом известной российской певицы Аллы Пугачевой подорожал почти на 20 миллионов рублей. Об этом стало известно изданию «Комсомольская правда» (КП).
Издание сообщило, что на сайте по продаже недвижимости обновилась информация о доме артистки в деревне Малые Бережки. Отмечается, что на платформе появились новые фотографии особняка, а также изменилась цена на дом.
Теперь особняк оценивают в 152 миллиона рублей, что на 19,5 миллиона выше предыдущей цены. Утверждается, что в прошлом месяце семья Пугачевой продавала особняк за 132,5 миллиона рублей. С начала июня недвижимость подорожала до 136 миллионов рублей, а в середине июня стоимость вновь возросла.
Речь идет о трехэтажном доме площадью 760 квадратных метров, расположенном в 45 километрах от МКАД в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. Пугачева купила участок на этой территории в 1990-е годы, снесла старый дом и построила новый, который больше соответствовал ее вкусу. Постройка отделана мрамором и деревом, на фасаде — вензель с инициалами певицы АБ.
В марте 2014 года собственником участка стал внук певицы, музыкант Никита Пресняков. В 2023 году он безуспешно пытался продать недвижимость через доверенное лицо, поскольку находился за границей. В связи с этим Пресняков решил сдавать дом в аренду на длительный срок за 200 тысяч рублей в месяц.