Внук Пугачевой захотел сдавать ее дачу в аренду

Внук Пугачевой Никита Пресняков решил сдавать дачу на Истре за 200 тысяч рублей

Уехавший в США внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков после неудачных попыток продать дачу бабушки в Подмосковье решил сдавать ее в аренду. Об этом сообщает KP.RU.

Речь идет о трехэтажном доме площадью 760 квадратных метров, расположенном в 45 километрах от МКАД в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. Пугачева купила участок на этой территории в 1990-е годы, снесла старый дом и построила новый, который больше соответствовал ее вкусу. Постройка отделана мрамором и деревом, на фасаде — вензель АБ. Помимо роскошного интерьера, с участка площадью 80 соток можно выйти к воде.

В марте 2014 года собственником участка стал внук певицы, музыкант Никита Пресняков. В 2023 году он пытался продать недвижимость через доверенное лицо, поскольку находился за границей. В прошлом году он попросил за объект 225 миллионов рублей, однако провести сделку так и не удалось. В этом году он выставил дом на продажу через агентство недвижимости, установив гораздо более скромную цену в 132,5 миллиона рублей. Менее чем через месяц хозяин опубликовал еще одно объявление — о прямой продаже (уже с другими, непрофессиональными фото) дома за 125 миллионов рублей, — однако покупатель на него все еще не нашелся. В связи с этим Пресняков добавил уточнение, что постройку можно арендовать на длительный срок за 200 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что вензеля АБ на фасаде в объявлениях замазываются.

В данный момент в особняке живет повар Пугачевой Елена, которая присматривает за жильем в отсутствие хозяев. По словам авторов объявлений, стоимость особняка является адекватной, учитывая износ и возможные затраты на ремонт или реконструкцию. Уточняется, что по договоренности будущему хозяину могут сделать скидку на покупку или аренду.

Чуть более недели назад стало известно, что Никита Пресняков приехал в Россию ради продажи недвижимости в поселке Малые Бережки.